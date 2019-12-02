Убийство 3-летнего сына Соболева: опубликовано фото убийцы

Появились детали покушения на Соболева и убийства его сына.

Шокирующее убийство 3-летнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева в центре столицы практически раскрыто. Об этом сообщает Страна.

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По данным источников издания, киллеров было двое. Это парни 1999 и 2000 годов рождения соответственно.

Сообщается, что выстрел был произведен примерно из номера хостела Fire Inn, который расположен на ул. Тарасовская, 4. Полицией установлено, что номер в хостеле арендовали на имя некого Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 года рождения, паспорт которого считается потерянным с 2017 года.

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Кроме того, в распоряжении издания оказались фотографии одного из убийц. Он вышел из здания хостела за минуту после смертельного выстрела, который убил 3-летнего малыша.

Напомним, полиция дала брифинг по убийству 3-летнего ребенка. В полиции после определения траектории пули опровергли версию о том, что выстрел был осуществлен из авто.

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