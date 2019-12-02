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Убийство 3-летнего сына Соболева: опубликовано фото убийцы

Комментариев: 9
Появились детали покушения на Соболева и убийства его сына.
Один из убийц
Один из убийц
Страна

Шокирующее убийство 3-летнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева в центре столицы практически раскрыто. Об этом сообщает Страна.

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По данным источников издания, киллеров было двое. Это парни 1999 и 2000 годов рождения соответственно.

Сообщается, что выстрел был произведен примерно из номера хостела Fire Inn, который расположен на ул. Тарасовская, 4. Полицией установлено, что номер в хостеле арендовали на имя некого Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 года рождения, паспорт которого считается потерянным с 2017 года. 

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Кроме того, в распоряжении издания оказались фотографии одного из убийц. Он вышел из здания хостела за минуту после смертельного выстрела, который убил 3-летнего малыша.

Напомним, полиция дала брифинг по убийству 3-летнего ребенка. В полиции после определения траектории пули опровергли версию о том, что выстрел был осуществлен из авто.

 

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Теги: убийство, резонанс, Киев, мальчик, фото, киллеры
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Комментариев (10)
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Рики    02.12.2019, 17:17
Оценка:  +1
Рики
Не научили родители, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот, и результат : прожил 20 лет - убил за деньги 3 -летнего ребенка .
Міні_Ми    02.12.2019, 17:11
Оценка:  0
Міні_Ми
Головне хто замовник, а замовники судячи з усього колишні регіонали
Рики    02.12.2019, 17:19
Оценка:  +3
Рики
Но не было бы кому выполнять заказные убийства , не было бы самих убийств. Это тоже нужно иметь в виду.
Света    02.12.2019, 16:56
Оценка:  -1
Света
Такое впечатление, что нашли молодых козлов отпущения, которые под пытками сознались во всем.
Letohradek    02.12.2019, 16:59
Оценка:  -3
Letohradek
То есть, убийцы не могут быть молодыми?
Света    02.12.2019, 17:09
Оценка:  -2
Света
Могут по хулиганству, а у цели такого уровня.
Letohradek    02.12.2019, 17:26
Оценка:  +2
Letohradek
Света, молодые козлики, совершившие убийство теперь присядут лет на надцать, и ты никак не сможешь оправдать их поступок, ссылаясь на их молодой возраст. Таких скотов нужно ликвидировать!
Рики    02.12.2019, 17:31
Оценка:  0
Рики
Ничего себе хулиганство. ((
sharry-sharry    02.12.2019, 16:42
Оценка:  -1
sharry-sharry
Как страшно жить,...
Хюндай    02.12.2019, 16:40
Оценка:  0
Хюндай
Сам себе подписал приговор,теперь охранять нелюдя до суда.
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