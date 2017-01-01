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В Днепре прогремел взрыв на парковке: Уничтожен электрокар

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Огонь и взрыв также повредили еще несколько автомобилей.
Авто стояло на парковке перед многоэтажкой
Авто стояло на парковке перед многоэтажкой
Скриншот

В центре Днепра ночью прогремел мощный взрыв - загорелся электрокар.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Авто стояло на парковке возле жилой многоэтажки. Взрыв был таким сильным, что разбудил местных жителей.

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На вызов оперативно прибыли спасатели ГСЧС. С огнем боролись более часа, но электрокар выгорел дотла. Огонь и взрыв также повредили соседнюю машину - у автомобиля сгорели капот, двигатель и передние колеса. Также у еще нескольких автомобилей обгорели двери.

Как сообщалось 22 ноября, в центре Киева ночью прогремел взрыв в жилом доме.

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Теги: взрыв, авто, Днепр
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