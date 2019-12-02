Социологи подсчитали, в каких странах охотнее всего согласились бы работать украинцы.

Каждый десятый украинец хотел бы работать в России depositphotos.com

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Украинцы хотят больше работать в Германии, Польше и Чехии, и только 9% украинцев рассматривают Российскую Федерацию как страну для трудовой миграции. Об этом рассказала заместитель директора InfoSapiens Инна Волосевич во время презентации результатов исследования по вопросам миграции и торговли людьми “Украина, Молдова, Беларусь и Грузия, 2019“ по заказу Представительства Международной организации по миграции в Украине, пишет Укринформ.

По ее словам, тенденция на снижение популярности России среди заробитчан характерна не только для украинцев, но и для других постсоветских стран:

Белорусы чаще всего хотят работать в Польше, Германии и России; грузины – в Польше, в США и в Италии; молдаване – в Германии, Италии и России. Украинцы больше всего хотят работать в Германии, Польше и Чехии. На протяжении последних волн наблюдения во всех странах привлекательность России снижается, - отметила Волосевич.

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По данным InfoSapiens, наиболее привлекательными странами для трудовой миграции украинцев является Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных, Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%) и Канада (+10%). В России и США хотели бы работать по 9% опрошенных.

Здесь есть два фактора: во-первых, это экономический спад в России, а также война с Россией... В свою очередь в Германии из ближайших к нам стран самые высокие зарплаты. И в последнее время немцы уже проявляют интерес к украинским работникам, - добавила Волосевич.

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Она отметила, что уровень заинтересованности в работе в Российской Федерации “постоянно снижался с самого начала войны на Востоке Украины“.

Напомним, Зеленский прокомментировал ситуацию касательно жителей Донбасса с пророссийскими взглядами. По его словам, “те, кто за Россию, могут уехать“.

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