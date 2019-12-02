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Каждый десятый украинец хотел бы работать в России

Комментариев: 10
Социологи подсчитали, в каких странах охотнее всего согласились бы работать украинцы.
Каждый десятый украинец хотел бы работать в России
Каждый десятый украинец хотел бы работать в России
depositphotos.com

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Украинцы хотят больше работать в Германии, Польше и Чехии, и только 9% украинцев рассматривают Российскую Федерацию как страну для трудовой миграции. Об этом рассказала заместитель директора InfoSapiens Инна Волосевич во время презентации результатов исследования по вопросам миграции и торговли людьми “Украина, Молдова, Беларусь и Грузия, 2019“ по заказу Представительства Международной организации по миграции в Украине, пишет Укринформ.

По ее словам, тенденция на снижение популярности России среди заробитчан характерна не только для украинцев, но и для других постсоветских стран:

Белорусы чаще всего хотят работать в Польше, Германии и России; грузины – в Польше, в США и в Италии; молдаване – в Германии, Италии и России. Украинцы больше всего хотят работать в Германии, Польше и Чехии. На протяжении последних волн наблюдения во всех странах привлекательность России снижается, - отметила Волосевич.

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По данным InfoSapiens, наиболее привлекательными странами для трудовой миграции украинцев является Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных, Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%) и Канада (+10%). В России и США хотели бы работать по 9% опрошенных.

Здесь есть два фактора: во-первых, это экономический спад в России, а также война с Россией... В свою очередь в Германии из ближайших к нам стран самые высокие зарплаты. И в последнее время немцы уже проявляют интерес к украинским работникам, - добавила Волосевич.

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Она отметила, что уровень заинтересованности в работе в Российской Федерации “постоянно снижался с самого начала войны на Востоке Украины“.

Напомним, Зеленский прокомментировал ситуацию касательно жителей Донбасса с пророссийскими взглядами. По его словам, “те, кто за Россию, могут уехать“.  

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Теги: опрос, заробитчане, Россия, Германия, Польша, Молдова, Грузия
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Комментариев (10)
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Michael2811    02.12.2019, 17:42
Оценка:  +1
Michael2811
Из троих украинцев,два атамана и один предатель !!! Или два предателя и один атаман !!!
ЛаптиВверх    02.12.2019, 17:36
Оценка:  -1
ЛаптиВверх
Скажем прямо - в Россию едут самые невостребованные и узколобые "специалисты". Недавний анализ ситуации показал, что в Московской области холопы на стройках батрачат за 40 - 55 тыс. руб. ( 14 800 - 20 300 грн.). Тогда как сейчас в Киеве и области за аналогичный труд платят 15 - 25 тыс. грн.) Дурь!!!
Nesdeshniy    02.12.2019, 17:43
Оценка:  0
Nesdeshniy
40-55 лет - люди с большим опытом и профессией, твои 20 летние могут только "стриметь" жопы и прочую лабуду, найти у вас там профессионального слесаря невозможно....
Michael2811    02.12.2019, 17:45
Оценка:  +1
Michael2811
А газопровод ,,Сила Сибири,, Заробитчане построили. Сами поднимают экономику России,а подом обижаются..... Ну давно известно что на обиженных воду возят!!!! СУГС-три раза !!!
BROKER666    02.12.2019, 17:19
Оценка:  +1
BROKER666
в чём проблема? чемодан-вокзал-якутия, бурятия, колыма
ВосставшийИзБана    02.12.2019, 17:16
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Какая-то "левая" конторка нарисовала какие-то левые цифры. Говорить вообще не о чем.
Letohradek    02.12.2019, 17:11
Оценка:  -1
Letohradek
И кто держит этот тупой быдляк в Украине? Хотите на расию, валите!
Міні_Ми    02.12.2019, 16:56
Оценка:  0
Міні_Ми
Що за непатріотична х-ня? Хто буде працювати в самій Україні?
nelci    02.12.2019, 17:20
Оценка:  0
nelci
Если народ вынужден майданить за деньги, то кому интересно работать за нищенскую зарплату?
Люблю_Украину    02.12.2019, 17:22
Оценка:  -1
Люблю_Украину
Джондиры будут работать и оброблять землю, биомассы в ближайшие лет 10-30 полностью свалит
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