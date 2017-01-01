В больнице Одессы пьяная мать пыталась задушить ребенка

Матери-алкоголичке грозит пожизненное заключение.

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В Одессе полицейские задержали жительницу области по подозрению в покушении на убийство собственного ребенка.

Об этом сообщили в управлении полиции области.

Инцидент произошел ночью в детской больнице, где 33-летняя женщина находилась со своим пятимесячным сыном.

Когда ребенок изводился от плача, нетрезвая мать попыталась “успокоить“ его, накрыв подушкой. Соседка по палате увидела это и смогла предотвратить убийство малыша. Горе-мать доставили в полицию.

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Выяснилось, что женщина купила в ближайшем магазине водку и распивала спиртное прямо в палате. В это время малыш проснулся и начал плакать. Чтобы ребенок не мешал, мать пыталась его утихомирить с помощью подушки.

Правонарушительницу задержали. Следователи квалифицировали ее действия как покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Женщине уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит пожизненное заключение.

Каак сообщалось 2 декабря, кот задушил 9-месячного ребенка в Винницкой области.

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