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США подарили украинской полиции 88 автомобилей

Комментариев: 3
Большинство машин отправятся в территориальные общины.
США подарили украинской полиции 88 автомобилей
© facebook.com/usdos.ukraine/
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США подарили украинской полиции 88 автомобилей
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Соединенные Штаты в понедельник передали Национальной полиции Украины 88 автомобилей в рамках поддержки реформы правоохранительных органов. Об этом сообщает официальный сайт американского посольства в Украине.

Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, даря эти 88 транспортных средств для Национальной полиции Украины, - говорится сообщении посольства на его странице в Facebook.

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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время церемонии заявил, что многие из этих транспортных средств будут предоставлены ​​полицейским в территориальных общинах.

Итак, этим мы продолжаем сотрудничество и надеемся на то, что подобных церемоний в будущем станет больше, - цитирует посольство Тейлора.

Напомним, Зеленский рассказал, как США вредят Украине. Высказывания Трампа о коррупции в Украине вредят ей на международной арене.

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Теги: США, посольство США, полиция, Тейлор
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Комментариев (3)
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VVTF2wtf_uebok    02.12.2019, 17:49
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Мозги этим у ё б к а м подарите уже кто-нибудь, они же полные долбоёбы)
alexis92    02.12.2019, 17:29
Оценка:  -2
alexis92
зачем?((( пусть на машинах по проще водить учатся, а то иномарки жалко(
kapablankas    02.12.2019, 17:18
Оценка:  -1
kapablankas
год выпуска и марка плизт ???
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