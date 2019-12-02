США подарили украинской полиции 88 автомобилей

Большинство машин отправятся в территориальные общины.

На весь экран Свернуть

Читай также: Зеленский хочет привлечь США к переговорам по Крыму

Соединенные Штаты в понедельник передали Национальной полиции Украины 88 автомобилей в рамках поддержки реформы правоохранительных органов. Об этом сообщает официальный сайт американского посольства в Украине.

Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, даря эти 88 транспортных средств для Национальной полиции Украины, - говорится сообщении посольства на его странице в Facebook.

Читай также: В Китае заявили о введении санкций против США

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время церемонии заявил, что многие из этих транспортных средств будут предоставлены ​​полицейским в территориальных общинах.

Итак, этим мы продолжаем сотрудничество и надеемся на то, что подобных церемоний в будущем станет больше, - цитирует посольство Тейлора.

Напомним, Зеленский рассказал, как США вредят Украине. Высказывания Трампа о коррупции в Украине вредят ей на международной арене.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.