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Зеленский рассказал об интересном решении, которое снизит цену на газ вдвое

Комментариев: 5
Президент Украины снял четвертое видео серии Откровенно с президентом.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как Офис президента и Кабмин ищут способы снижения стоимости газа в стране. Именно для этого и была проведена последняя встреча с правительством. Соответствующее видео президент разместил на YouTube. 

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“Правительство приняло программу “Гарантированная цена на газ“. Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим“ - отметил президент.

Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление подчеркнул Зеленский

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Также президент анонсировал решение, которое даст возможность в следующем году снизить стоимость теплоносителя вдвое. Подробности решения президент не уточнил.

“Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства“ - подытожил глава Украины. 

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как США вредят Украине. “Высказывания Трампа о коррупции в Украине вредят ей на международной арене“ - считает президент.

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Теги: владимир зеленский, откровенно с президентом, тарифы
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Комментариев (7)
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ВыВсеВрете+    02.12.2019, 17:31
Оценка:  -4
ВыВсеВрете+
Это решение всем известно,. Подсоеденить все жопы майданят к газовой трубе, и дружно пернуть
Letohradek    02.12.2019, 17:16
Оценка:  0
Letohradek
Кто эту тупую гниду привел к власти, отзовитесь? По каким критериям?
Graddfeydd    02.12.2019, 17:17
Оценка:  +3
Graddfeydd
"По приколу"
Vladimirovich198    02.12.2019, 17:39
Оценка:  0
Vladimirovich198
Прям в точку, какой же гнидой надо быть что бы снижать тарифы для населения???? Это же противоречит всему что делали ранее. Порошенко до такой бредовой идеи бы и не додумался!!!
Asmo    02.12.2019, 17:46
Оценка:  0
Asmo
Все что стоит ниже рыночной цены дотируется правительством за деньги из налогов граждан..
Graddfeydd    02.12.2019, 17:49
Оценка:  +1
Graddfeydd
Популизм мы уже проходили при Овоще. Забыли, чем дело закончилось?
Nesdeshniy    02.12.2019, 17:39
Оценка:  -2
Nesdeshniy
Порошенко, своими законами и действиями, от "граждан" окраины все равно ничего не зависит......
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