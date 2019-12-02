Зеленский рассказал об интересном решении, которое снизит цену на газ вдвое

Президент Украины снял четвертое видео серии Откровенно с президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как Офис президента и Кабмин ищут способы снижения стоимости газа в стране. Именно для этого и была проведена последняя встреча с правительством. Соответствующее видео президент разместил на YouTube.

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“Правительство приняло программу “Гарантированная цена на газ“. Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим“ - отметил президент.

Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление подчеркнул Зеленский

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Также президент анонсировал решение, которое даст возможность в следующем году снизить стоимость теплоносителя вдвое. Подробности решения президент не уточнил.

“Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства“ - подытожил глава Украины.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как США вредят Украине. “Высказывания Трампа о коррупции в Украине вредят ей на международной арене“ - считает президент.

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