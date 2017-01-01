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В Запорожской области пьяный коп сбил женщину-инвалида

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Полицейский за рулем авто марки Daewoo в нетрезвом состоянии совершил наезд на женщину, котора пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести
Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести
ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского сектора реагирования патрульной полиции Каменско-Днепровского отделения полиции Энергодарского отдела полиции в Запорожской области, который сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе. Об этом накануне сообщило ГБР.

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Досудебным расследованием установлено, что полицейский, управляя автомобилем марки Daewoo в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Потерпевшая женщина является инвалидом детства и пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ с моста рухнул автобус. 

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Теги: ДТП, авария, полиция, женщина, Запорожская область, инвалид, полицейский, ДТП с полицией, ГБР
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