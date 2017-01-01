В Запорожской области пьяный коп сбил женщину-инвалида

Полицейский за рулем авто марки Daewoo в нетрезвом состоянии совершил наезд на женщину, котора пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского сектора реагирования патрульной полиции Каменско-Днепровского отделения полиции Энергодарского отдела полиции в Запорожской области, который сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе. Об этом накануне сообщило ГБР.

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Досудебным расследованием установлено, что полицейский, управляя автомобилем марки Daewoo в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Потерпевшая женщина является инвалидом детства и пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ с моста рухнул автобус.

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