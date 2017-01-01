Зеленский: НАБУ отказалось от подарка "за Альперина"

Какой именно подарок предлагал антикоррупционерам за задержание "главного контрабандиста" Украины, президент не уточнил.

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Президент Владимир Зеленский предлагал подарок работникам НАБУ за задержание по подозрению в схемах с контрабандой бизнесмена Вадима Альперина, но они отказались. Об этом он сказал в новом ролике “Відверто з Президентом“.

Было большое задержание на таможне. Очень много обысков: сначала 30, потом еще 20. Потом были задержания – задержали наконец одного из контрабандистов – господина Альперина. Я обратился к Украине и сказал: кто нам отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Правда, его, скажем так, схватили НАБУшники. Молодцы, ребята! Я вас поздравляю! Затем я им предложил подарок, а они сказали, что нет. Подарок мой не взяли, - говорит президент.

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По его словам, подарок отказались принимать, чтобы это не расценивалось как то, что “президент и офис влияют на НАБУшников“.

Зеленский поблагодарил их, заявив, что “они сделали подарок всей Украине“, когда арестовали этого человека.

Комментарий об Альперине с 6:07:

Напомним, 27 ноября НАБУ задержало “крестного отца“ контрабанды Альперина. 29 ноября суд арестовал его с залогом в размере 70 миллионов грн.

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