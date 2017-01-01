Зеленский объяснил свое стремление наладить диалог с Путиным

Без такого диалога невозможно будет решить проблему прекращения войны и возвращения оккупированных территорий.

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Без диалога с президентом России Владимиром Путиным нельзя сдвинуть с места вопрос прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в новом ролике “Відверто з Президентом“.

Говорят, а что там за диалог может быть у Зеленского с Путиным. Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте, - сказал Зеленский в видеоролике, записанном во на беговой дорожке.

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Президент подчеркнул, что он не хочет оставаться на месте в решении этой проблемы, а хочет, чтобы “всё это закончилось, и мы снова были великой страной – Украиной“.

Комментарий о диалоге с Путиным с 10:10:

Напомним, Зеленский хочет привлечь США к переговорам по Крыму. Президент намерен создать новый переговорный формат, который сосредоточится на вопросе Крыма.

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