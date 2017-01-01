“Это только начало”: в Правом секторе подтвердил, что киллеры Соболева у него служили

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Заместитель командира "Украинской добровольческой армии", командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Червень" Гергерт подтвердил слухи о том, что киллеры, подозреваемые в покушении на депутата Киевской облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына, были добровольцами и служили в батальоне Правого сектора на Донбассе.

Об этом сообщает Обозреватель.

И Семенов, и Лаврега были у меня, - сказал Гергерт.

По предварительным данным, стрелял в ребенка именно Лаврега. По крайнем мере, это версия следствия.

Командир Правого сектора рассказал, что Андрей Лаврега с позывным "Тихий" был бойцом батальона до 1 июня текущего года.

Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов в этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко, - сказал он.

Гергерт также отметил, что этот парень был образцом для подражания, если бы не эта ситуация. Характеристика исключительно позитивная.

Невероятный парень, из которого, если бы не эта ситуация, надо было брать пример. Абсолютно контролируемый дисциплинированный парень. Если уж и с ним это случилось - начал стрелять в центре города, то дела совсем плохи. У меня сейчас сердце кровью обливается, - добавил он.

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Он отметил, что Семенов был другом Лавреги, но лично он его плохо помнит.

Кроме того, командир Правого сектора добавил отсутствие статуса у добровольцев, которые возвращаются с войны, отсутствие мер по их социализации могло толкнуть парней на убийство.

И это только начало, - добавил "Червень".

Напомним, опубликовано фото убийцы 3-летнего сына Соболева. Появились детали покушения на Соболева и убийства его сына.

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