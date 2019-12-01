Полиция установила личность заказчика покушения на Соболева – СМИ

Сейчас полиция готовится задержать подозреваемого.

Читай также: Полиция дала брифинг по убийству 3-летнего ребенка: Все подробности

Правоохранители вышли на заказчика убийства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате неудачной попытки которого погиб трехлетний сын политика. Об этом сообщает “Украинская правда“ со ссылкой на собственный источник, близкий к расследованию.

По информации неназванного собеседника, правоохранители “вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут“. Источник также подтвердил ранее появившиеся слухи о том, что задержанные лица, которых подозревают в исполнении покушения, ранее были участниками “Правого сектора“.

Читай также: “Не учел скорость“: Новые подробности об убийстве ребенка в Киеве - журналист

Также ранее эти слухи подтвердил заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона “Аратта“ Андрей Гергерт, в батальоне которого ранее служили задержанные.

Отметим, что всё это является неофициальной информацией.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля “Range Rover“ погиб трехлетний ребенок. 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.