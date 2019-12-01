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Полиция установила личность заказчика покушения на Соболева – СМИ

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Сейчас полиция готовится задержать подозреваемого.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
flickr.com/mfarussia

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Правоохранители вышли на заказчика убийства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате неудачной попытки которого погиб трехлетний сын политика. Об этом сообщает “Украинская правда“ со ссылкой на собственный источник, близкий к расследованию.

По информации неназванного собеседника, правоохранители “вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут“. Источник также подтвердил ранее появившиеся слухи о том, что задержанные лица, которых подозревают в исполнении покушения, ранее были участниками “Правого сектора“.

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Также ранее эти слухи подтвердил заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона “Аратта“ Андрей Гергерт, в батальоне которого ранее служили задержанные.

Отметим, что всё это является неофициальной информацией.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля “Range Rover“ погиб трехлетний ребенок. 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве.

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Теги: Соболев, покушение, убийство, Правый сектор, расследование, полиция
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