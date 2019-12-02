Глава НАПК хочет обязательного декларирования для всех

Это поможет не только снизить уровень коррупции в обществе, но и станет реальным инструментом борьбы с зарплатами в конвертах.

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Украине необходим переход на всеобщее декларирование доходов, поскольку в стране все привыкли жить “в тени“. Такое мнение высказала временно исполняющая обязанности главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталия Новак в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, важно, чтобы в Украине появилась финансовая “точка отсчета“, после которой никто бы уже не мог заявлять о том, что его капиталы были нажиты много лет назад и в их отношении вышел срок исковой давности.

Такой точкой отсчета должна стать нулевая декларация вместе с переходом на всеобщее декларирование.

Я также считаю, что декларировать должны все и вся, хотя эта норма может быть непопулярной. Простые люди спросят: а мы тут при чем? Пускай декларируют олигархи. И средний класс, скорее всего, тоже, не захочет подавать декларации. Потому что у нас все привыкли жить в тени, - заявила Новак.

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По ее мнению, всеобщее декларирование не обязательно должно быть ежегодным. Возможен более мягкий вариант, когда декларация подается только при крупных приобретениях и тратах.

Можно один раз задекларировать свое имущество - и не нужно декларировать его каждый год, если ничего не менялось. Но если ты что-то купил, потратил деньги, ты должен эти изменения вносить в декларацию. Тогда, если у какой-то бедной соседки вдруг появился шикарный дом или шикарная машина, ее могут спросить: иди сюда, где ты взяла это? И если человек не можешь объяснить источник происхождения денег на приобретение этого имущества–то его можно привлечь к ответственности за неуплату налогов, - подчеркнула Новак.

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По ее словам, это реальный способ борьбы с незаконным обогащением, поскольку неуплату налогов доказать в таком случае будет проще, чем незаконность получения средств.

Это же путь к тому, чтобы не платили в конвертах, потому что любой человек, который захочет показать, что у него есть квартира, машина, должен знать, что ему придется сказать, где он взял средства. Это приведет к тому, что все-таки люди будут отказываться от теневых заработков. И работодатели все равно вынуждены будут платить зарплаты в белую, - отметила врио НАПК.

Напомним, в НАПК рассказали о новых схемах уклонения от уплаты налогов и сокрытия преступных доходов. Чтобы легализовать свои доходы, коррупционеры ищут новые схемы под меняющееся законодательство.

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