СБУ разоблачила коррупционную схему в горсовете Черкасс

При ремонте городских улиц чиновники нанесли государству ущерб на 1,5 млн грн.

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Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Черкасского городского совета на масштабных злоупотреблениях при ремонте улиц областного центра. Общий ущерб государственному и городскому бюджету составил более чем 1,5 миллиона гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель финансового отдела одного из департаментов горсовета вместе со своим заместителем заключили соглашение со строительной компанией на ремонт 17 улиц Черкасс общей стоимостью почти 19 млн гривен.

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После завершения большей части работ коммерсантам было перечислено 12,5 млн гривен. Однако, во время проверки правоохранители установили, что средства были переведены четырем подконтрольным дельцам коммерческим структурам. Затем деньги были конвертированы в наличные, а коммерсанты таким образом избежали уплаты налогов.

По оценкам экспертов, из-за реализации этой сделки государственному и городскому бюджетам был нанесен совокупный ущерб на более чем в 1,5 миллиона гривен.

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Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц изъяли первичную бухгалтерию, финансовую и платежную документацию, которая доказывает проведения сделки.

Двум чиновникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в НАПК рассказали о новых схемах уклонения от уплаты налогов и сокрытия преступных доходов. Чтобы легализовать свои доходы, коррупционеры ищут новые схемы под меняющееся законодательство.

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