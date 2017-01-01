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Суд арестовал участников наркосиндиката под руководством депутата

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Организаторам наркосиндиката избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 207 млн гривен залога.
Суд принял решение по 19 членам наркосиндиката
Суд принял решение по 19 членам наркосиндиката
sud.ua

Суд избрал меру пресечения участникам наркосиндиката под руководством депутата ОТГ в виде содержания под стражей с альтернативой залога, общая сумма которой – более 266 млн гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Национальной полиции Наталья Калиновская на своей странице в Facebook в понедельник, 2 декабря.

"Участников синдиката наркоторговцев суд отправил под стражу. Вместе с тем, предоставил им возможность выйти под залог – общая сумма которой более 266 млн гривен", – написала она.

Калиновская уточнила, что организаторам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 207 млн гривен залога, еще 13 участникам – арест с правом внесения 15 млн гривен залога, еще трем – также содержания под стражей, но с суммой залога – 10 млн гривен.

Напомним, 26 ноября в Украине провели масштабную спецоперацию с участием около 500 силовиков по разоблачению синдиката наркоторговцев. Были изъяты наркотики на сумму 25 млн гривен.

Позже стало известно, что одним из подозреваемых в организации наркосиндиката оказался Сергей Феденишин – депутат Лопатинской объединенной территориальной общины Львовской области от партии УКРОП. Его оперативно исключили из рядов этой политической силы.

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Теги: Украина, наркотики, суд, депутат, арест, залог, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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