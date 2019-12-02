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Во Львов доставили 13 раненых бойцов из зоны ООС

Комментариев: 2
Первую помощь военным оказали фронтовые медики. Впоследствии они проходили курс лечения в Харьковском госпитале.

Во Львовский военный госпиталь самолетом из Харькова доставили 13 бойцов, которые получили ранения и травмы в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сказал представитель информагентства Министерства обороны полковник Александр Поронюк, сообщает Укринформ в понедельник, 2 декабря.

"Во Львов на углубленное лечение и реабилитацию прибыли военным самолетом 13 бойцов, которые получили ранения и травмы в зоне ООС. Первую помощь им оказали фронтовые медики, впоследствии они проходили курс лечения в Харьковском госпитале. Теперь ими займутся львовские врачи", – рассказал Поронюк.

По его словам, шестеро из бойцов имеют огнестрельные ранения. Одного из них направили в реанимационное отделение.

Руководитель Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда заверил, что учреждение имеет все необходимые препараты и возможности для полноценной помощи бойцам. А если в чем возникнет необходимость, то медики обратятся за помощью к волонтерам и неравнодушным гражданам.

Напомним, за сутки 1 декабря на Донбассе зафиксировали семь вражеских обстрелов. Погибли два бойца ВСУ.

Позже стало известно, что погибшие военные были офицерами спецподразделения СБУ Альфа. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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Теги: Львов, донбасс, военные, ранение, ВСУ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    02.12.2019, 20:24
Оценка:  +4
fkrfyfan
Сидели в своих карпатских сёлах, не лезли на восток украины и не пришлось бы раны зализывать
Антибес    02.12.2019, 20:11
Оценка:  +4
Антибес
В полку недобитков прибыло.Кстати,раненые считаются менее выгодными в смысле затрат,чем убитые.Потому что на реабилитацию каждого раненого уходит очень много денег.Так что государству очень выгодно чтобы раненых было поменьше.)))))
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