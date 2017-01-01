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Пограничники выявили 13 точек накопления контрафактных сигарет

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Силовики провели обыски в городах Чернигов и Городня. Было обнаружено и изъято 121 ящик сигарет.
Сигареты с признаками подделок направят на экспертизу
Сигареты с признаками подделок направят на экспертизу
Госпогранслужба Украины

Пограничники обнаружили 13 точек накопления подакцизных товаров – сигарет. Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что обыски проводились в городах Чернигов и Городня. Было обнаружено и изъято 121 ящик сигарет. Табачные изделия поступали к организаторам из разных регионов Украины отправлениями курьерских служб, а также мелкими партиями из других стран через пункты пропуска в пределах разрешенных для физических лиц норм.

"Большинство изъятого – контрафактные табачные изделия, изготовленные на территории Украины. Места и мощности производства устанавливаются. Сигареты с признаками подделок будут направлены на соответствующие экспертизы", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Пограничники выявили 13 точек накопления контрафактных сигарет

Ранее в Черновицкой области обнаружили сигареты в грузе деревянного угля. В партии оказалось почти 63 тысячи пачек. Сигареты оценили в 2,7 млн гривен.

А в Одесской области СБУ изъяла контрабандные сигареты на 50 млн гривен. Правоохранители обнаружили около семи тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.

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Теги: сигарета, сигареты, фото, Чернигов, подделки, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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