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Украина вручила ноту протеста послу Венгрии

Комментариев: 1
Дипломата вызвали в МИД Украины из-за заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства на Закарпатье.
Иштван Ийдярто 2 декабря был приглашен в МИД Украины
Иштван Ийдярто 2 декабря был приглашен в МИД Украины
Eurasia Diary

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста, сообщает пресс-служба МИД в понедельник, 2 декабря.

Дипломата вызвали из-за его заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО. 

"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - добавили в МИД.

Напомним, заместитель главы Закарпатского облсовета Йосип Барто заявил о необходимости создания в регионе Венгерского района с центром в Берегово.
 

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Теги: Украина, Венгрия, МИД Украины, посол, нота протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    02.12.2019, 23:38
Оценка:  -1
Антибес
Закарпатье должно быть немедленно передано Венгрии.Только тогда нам можно спокойно продолжать мечтать о членстве в ЕС/НАТО/G20/G8/G1...)))))
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