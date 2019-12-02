Украина вручила ноту протеста послу Венгрии

Дипломата вызвали в МИД Украины из-за заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства на Закарпатье.

Иштван Ийдярто 2 декабря был приглашен в МИД Украины Eurasia Diary

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста, сообщает пресс-служба МИД в понедельник, 2 декабря.

Дипломата вызвали из-за его заявлений относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.

"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - добавили в МИД.

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