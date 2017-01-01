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В ВР заявили об окончании реформы децентрализации

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Дмитрий Разумков уверен, что в 2020 году можно завершить реформу децентрализации, сейчас есть такая возможность.
Разумков анонсировал окончание реформы децентрализации
Разумков анонсировал окончание реформы децентрализации
rada.gov.ua

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.

"Только совместно мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас появилась практическая возможность довести реформу до конца", - отметил Разумков.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Ассоциации городов Украины по поводу реформы децентрализации.

Децентрализация: что планируют у Зеленского

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Теги: Верховная Рада, реформа, децентрализация, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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