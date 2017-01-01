Путин и Зеленский могут встретиться тет-а-тет

Двусторонняя встреча президентов России и Украины в Париже может быть спонтанной.

На полях нормандского саммита в Париже не исключена встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным тет-а-тет. Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.

Отвечая на вопрос, советуют ли Зеленскому встречаться с Путиным тет-а-тет, Кулеба объяснил, что это может произойти на саммите незапланированно.

"Я считаю, что эта ситуация может возникнуть там спонтанно. Вспомните Минск, как происходили тогда переговоры в 2015-м году. По нескольку раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что если ради защиты интересов Украины нужно будет проводить такую встречу, она будет проведена - "если она даст возможность сделать шаг вперед".

"Что касается личной встречи с Путиным. Саммит четырех - это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, как это должно происходить, но от нее возможны отступления, если возникнет необходимость. Мы не будем делать на саммите одной вещи: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", - подчеркнул Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал темы , которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

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