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Документ по итогам нормандского саммита будет без юробязательств - Кулеба

Комментариев: 3
Коммюнике нормандского саммита - лишь политический документ, а его содержание станет результатом этих переговоров.
Итоговый документ нормандского саммита не будет содержать юробязательств для Украины
Итоговый документ нормандского саммита не будет содержать юробязательств для Украины
facebook.com/dmytro.kuleba

Документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.

Коммюнике нормандского саммита - лишь политический документ, а его содержание станет результатом этих переговоров.

"Первое, что мы должны помнить, что коммюнике является политическим документом. Не будет идти речи о каких либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - заявил Кулеба.

Он также подтвердил, что по результатам Нормандской встречи, подготовленный в МИД проект документа может быть дополнен новыми пунктами.

"Безусловно. Ведь это такой документ, который готовится заранее. Это "мясо", которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться", - добавил он.

Как сообщалось, президент Зеленский допускает, что в ходе саммита нормандской четверки может быть поднят вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. 

У Путина озвучили ожидания от нормандской встречи

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Теги: документ, переговоры, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Aнтилох    03.12.2019, 07:14
Оценка:  +2
Aнтилох
VSHIVANKA ТЫ ПЯДРИЛО
РОДОМ С НИЖНЕГО ТАГИЛА !
ПРОСОСАЛ ВСЮ ЖИЗНЬ УРОД!!
ЧЛЕН ТЕБЕ ПОГЛУБЖЕ В РОТ !!!
ira0957    03.12.2019, 07:13
Оценка:  -3
ira0957
Почему гiднюки бесятся всё сильнее?
Потому что фундамент украинства это халява, найти хозяина и харчеваться за его счёт. А сейчас сложилась ситуация: от одного ушли, а другой не принял - блоха прыгнула в никуда. А кушать хочется. И это отсутствие халявы их всё больше нервирует
Aнтилох    03.12.2019, 07:15
Оценка:  +2
Aнтилох
дядя ира пядарас
в ж.о.п.у йобан был не раз!!!
он за пукина готов
отсосать аж сто болтов ))))))))))))
Aнтилох    03.12.2019, 07:08
Оценка:  +2
Aнтилох
этим дакумэнтом на па..раше сраку подтерать )))
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