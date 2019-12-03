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В Днепре избили человека и выбросили его за городом

Комментариев: 2
Полиция ночью с погоней задержала людей, которые избили и ограбили прохожего, а затем на машине вывезли его за город.
Полиция задержала авто грабителей
Полиция задержала авто грабителей
dp.informator.ua

Поздно вечером в Днепре напали на местного жителя, избили и ограбили его, после чего затолкали в авто и вывезли за город. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Информатор.

Накануне вечером в пригородном поселке Мирный полицейские с погоней задержали авто злоумышленников, ограбивших и похитивших 32-летнего мужчину.

Предварительно известно, на мужчину напали на улице Антина Синявского, около 22:00. Трое неизвестных избили прохожего, отняли у него у деньги, смартфон и кроссовки.

После драки мужчину затолкали в салон авто. Через некоторое время пострадавшего выбросили из машины возле переезда. Придя в себя после случившегося, мужчина сообщил о происшествии в полицию.

Патрульным удалось найти автомобиль, на который указывал пострадавший. Злоумышленники пытались поскорее скрыться от полиции, а потому правоохранителям пришлось потратить более получаса, чтобы найти подозреваемых. После продолжительной погони, автомобиль остановили.

В его салоне находились двое мужчин и женщина. Всех троих задержали.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке двое мужчин осуждены к девяти годам тюрьмы за разбойное нападение на АЗС с игрушечным пистолетом.

Напомним, на Буковине банда в масках напала на дом и пытала супругов. Избив владельца дома и его жену, которую в дальнейшем закрыли в подвале, злоумышленники угрожали и потребовали деньги.

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Теги: ограбление, Днепр, нападение, похищения людей, погоня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    03.12.2019, 08:15
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Таких надо при задержании ликвидировать. Зачем нам таких кормить когда они будут в тюрьме сидеть.
bugrov3    03.12.2019, 08:02
Оценка:  -1
bugrov3
даже в 90-х кроссовки не снимали. плять куда мир катится.
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