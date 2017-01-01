Итоги 2 декабря: Снижение тарифов и формат по Крыму

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Правительство готовит снижение тарифов, Зеленский предлагает переговоры по Крыму при участии США. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский анонсировал резкое снижение тарифов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло почти на 50%. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

По его словам, Кабмин уже работает над тем, чтобы этой зимой были снижены платежки за отопление. При этом новые цифры в платежках, по словам президента, украинцы смогут увидеть в период отопительного сезона 2020-2021.

Зверобой явилась в ГБР, но на допрос идти отказалась

Волонтер Маруся Зверобой в понедельник, 2 декабря, явилась в Госбюро расследований по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому, но на допрос идти отказалась. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

“Она пришла в ГБР, но на допрос следователя не пришла, оставила лишь документы в канцелярии. Процессуальный статус у нее сейчас – свидетель, до того, как процессуальный руководитель подпишет подозрение“, - сообщила Иванова.

Президент предлагает отдельный формат по Крыму

Президент Владимир Зеленский предлагает вести переговоры о возвращении Крыма с Россией при участии США. Об этом он сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborczа.

“Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США“, - сказал он.

Украина готова закупать российский газ

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о готовности Украины закупать российский газ по европейским ценам без скидки. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 2 декабря.

По его словам, в случае достижения договоренностей с Россией цена газа будет “неполитической“. “И это не будет скидкой, это будет четкая цена по европейским индикаторам“, - отметил министр.

Зеленский назвал последствия провала переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о “плане Б“ в случае провала переговоров в результате нормандского саммита в Париже 9 декабря, исключив начало войны на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel, Time, Le Monde и Gazeta Wyborczа.

“В любом случае я не начну войну в Донбассе... Однако я знаю, что есть много горячих голов, особенно среди тех, кто сейчас выходит на улицы и говорит: “Давайте отвоюем Донбасс!“ Но какой ценой? Я считаю, что этих людей подталкивают предыдущие власти“, - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он намерен делать в случае провала переговоров.

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