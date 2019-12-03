На Волыни браконьеры прямо в вольере расстреляли 7 ланей

Мертвых животных обнаружили лесники, приехавшие их кормить.

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В понедельник, 2 декабря, на Волыни неизвестные злоумышленники застрели семь самок ланей прямо в вольере Воротнивского лесничества в Луцком районе.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Волынской области.

На месте работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория полиции

“Убитых животных обнаружили лесники, которые приехали их кормить. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей, тела животных направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы“, — говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по статье "Незаконная охота". Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 3,4 тысячи гривен или ограничение свободы до трех лет. Ведется следствие и поиск злоумышленников.

Как сообщалось в январе 2018, под Киевом браконьеры застрелили беременную лосиху.

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