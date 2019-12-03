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На Волыни браконьеры прямо в вольере расстреляли 7 ланей

Комментариев: 3
Мертвых животных обнаружили лесники, приехавшие их кормить.
Открыто уголовное производство
Открыто уголовное производство
vl.npu.gov.ua

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В понедельник, 2 декабря, на Волыни неизвестные злоумышленники застрели семь самок ланей прямо в вольере Воротнивского лесничества в Луцком районе.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Волынской области.

На месте работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория полиции

“Убитых животных обнаружили лесники, которые приехали их кормить. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей, тела животных направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы“, — говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по статье "Незаконная охота". Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 3,4 тысячи гривен или ограничение свободы до трех лет. Ведется следствие и поиск злоумышленников.

Как сообщалось в январе 2018, под Киевом браконьеры застрелили беременную лосиху.

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Теги: животные, браконьеры, убийство, Волынь
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Комментариев (3)
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Via_dolorosa    03.12.2019, 10:29
Оценка:  0
Via_dolorosa
Камеры надо ставить, искать этих... а потом пороть розгами на морозе, какие на_х 3,4 тыс. грн.
Путин_xyйло    03.12.2019, 09:26
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Это не браконьнры! Это уЁбки, ради развлечения. Браконьеры стреляют дичь ради мяса или трофея.
BROKER666    03.12.2019, 09:26
Оценка:  +4
BROKER666
кто ж депутатов и прокуроров искать будет?
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