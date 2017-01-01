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Милованов заявил,что руководство Нафтогаза пока менять не будут

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Министр развития экономики прокомментировал слова министра энергетики о скорой смене правления компании.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
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Украинское правительство в ближайшее время не намерено менять руководство Нафтогаза. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы на ICTV.

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Комментируя недавние заявления министра энергетики Алексея Оржеля о том, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" будет сменено, Милованов сказал, что в этих словах есть "определенная неправда", или же его неправильно поняли.

Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По Нафтогазу никакого процесса нет, - подчеркнул Милованов.

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Также он добавил, что у правительства на сегодняшний день также нет планов менять состав наблюдательного совета Нафтогаза.

Напомним, в Минэнерго уточнили слова Оржеля о смене руководства Нафтогаза. Руководство Нафтогаза должно назначаться на основе конкурса по международным стандартам, считают в Минэкоэнерго.

 

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Теги: Минэкономики, Нафтогаз, Кабмин Украины, Минэнерго
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