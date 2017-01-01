Дожди со снегом: Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

Сегодня в Украине будет прохладно. Вероятны обильные осадки.

Сегодня в Украине ожидаются обильные дожди со снегом. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня ожидаются обильные дожди с мокрым снегом. Воздух прогреется в пределах -1…+1 градуса по Цельсию. Ночью заморозки до -4.

На востоке Украины также дожди с мокрым снегом. На термометре -2…+1 градус по Цельсию. Ночью воздух прогреется до -4.

Южным регионам напророчили прохладный зимний день. На протяжении дня небо будет затянуто облаками. Ожидаются дожди, местами - мокрый снег. Температура воздуха поднимется от +3 до +6 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -1.

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В северной части страны сегодня прохладно, вероятны осадки в виде дождя, а также мокрого снега. На улице -1…+1 градус по Цельсию.

В Центральной Украине мокрый снег с дождем. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +2 градуса по Цельсию.

В столице облачно. Вероятны осадки в виде дождя со снегом. Воздух прогреется в пределах -1…+1 градуса по Цельсию. Ночью заморозки до -3.

Напомним, осень 2019 года - вторая самая теплая за 139 лет наблюдений. Теплее было только осенью 1932 года.

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