Марусю Звиробий повторно зовут на допрос в ГБР

Накануне она явилась, но допрос не состоялся.

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Известную волонтерку и блогера Марусю Зверобой, которую подозревают в причастности к угрозам убийством в адрес президента Владимира Зеленского, повторно вызовут на допрос в Государственный бюро расследований.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, сообщает Громадське.

Она была в здании Государственного бюро расследований, но на допрос следователя не пришла ... она была вызвана для проведения следственных действий, - сказала Иванова.

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Между тем, пока пресс-секретарь ГБР не уточняет конкретной даты повторного допроса Звиробий.

Напомним, в ГБР объяснили Звиробий ее статус в уголовном деле. Волонтерка вчера явилась в ГБР, но на допрос не пришла.

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