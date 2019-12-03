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Марусю Звиробий повторно зовут на допрос в ГБР

Комментариев: 1
Накануне она явилась, но допрос не состоялся.
Маруся Звиробий
Маруся Звиробий
facebook.com/marusyazvirobiy1

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Известную волонтерку и блогера Марусю Зверобой, которую подозревают в причастности к угрозам убийством в адрес президента Владимира Зеленского, повторно вызовут на допрос в Государственный бюро расследований. 

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, сообщает Громадське.

Она была в здании Государственного бюро расследований, но на допрос следователя не пришла ... она была вызвана для проведения следственных действий, - сказала Иванова.

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Между тем, пока пресс-секретарь ГБР не уточняет конкретной даты повторного допроса Звиробий.

Напомним, в ГБР объяснили Звиробий ее статус в уголовном деле. Волонтерка вчера явилась в ГБР, но на допрос не пришла.

 

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Теги: Звиробий, допрос, ГБР, угрозы Зеленскому
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Комментариев (1)
LifeStriker    03.12.2019, 09:50
Оценка:  0
LifeStriker
За то что правду про клоуна сказала?
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