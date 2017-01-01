Под Одессой прошли учения ВМС Украины и Франции
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В акватории Черного моря возле Одессы корабли украинских и французских Военно-морских сил провели совместную тренировку типа PASSEX.
Об этом сообщил пресс-центр ВМС ВС Украины.
Состоялись совместные тренировки типа PASSEX с участием патрульного катера "Прилуки" ВМС ВСУ и французского военного корабля "Commandant Birot".
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Во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей во время выполнения задач в составе группы кораблей.
Как отметил командир катера "Прилуки" капитан 3-го ранга Владимир Углинский, тренировки с кораблями НАТО - большой опыт, возможность совершенствоваться и "выполнять совместные задачи на высоком уровне".
Как сообщалось 30 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон наградил командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко французским национальным орденом "За заслуги".
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