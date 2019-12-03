Кум Трубы попался на взятке в $150 тысяч - СМИ

Уточняется, что деньги чиновник вымогал за закрытие дела ГБР.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов за закрытие дела Госбюро расследований.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источники в НАБУ, Генпрокуратуре и Офисе президента.

По данным источников, Щербина, близкий соратник директора ГБР Романа Трубы, пытался “продать“ закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долларов и получил половину суммы в результате первого “транша“.

Источники сообщили, что Щербина представлялся руководителем патронажной службы директора ГБР, хотя это не соответствует действительности. Он раздавал визитки с упомянутой должностью.

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На данный момент сотрудники НАБУ проводят обыски у Щербины. При этом проверяется возможная причастность к этому преступлению непосредственно Трубы.

Стоит отметить, что в 2014-2015 годах Щербина занимал должность начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры. При этом Труба был его подчиненным.

По информации СМИ, Труба является кумом Щербины.

Как сообщалось 28 ноября, Труба сознался, что знаком с Богданом около 20 лет.

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