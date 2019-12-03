Зеленский резко отреагировал на коррупцию в ГБР

Президент заявил, что данный инцидент является дополнительным поводом для перезагрузки ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал коррупцию в ГБР. Дело в том, что кум главы ГБР Трубы подозревается в вымогательстве взятки в 150 тысяч долларов. Об этом президент написал в Телеграм.

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““Правая рука“ директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $ 150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро“ - отметил президент.

Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдались - написал президент

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“Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект №2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований“ - подытожил Зеленский.

Заявление президента Скриншот

Напомним, ранее НАБУ провело обыски в связи с вымогательством за закрытие дела в ГБР.

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