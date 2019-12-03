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Зеленский резко отреагировал на коррупцию в ГБР

Комментариев: 3
Президент заявил, что данный инцидент является дополнительным поводом для перезагрузки ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал коррупцию в ГБР. Дело в том, что кум главы ГБР Трубы подозревается в вымогательстве взятки в 150 тысяч долларов. Об этом президент написал в Телеграм.

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““Правая рука“ директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $ 150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро“ - отметил президент.

Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдались - написал президент

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“Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект №2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований“ - подытожил Зеленский.

Заявление президента
Заявление президента
Скриншот

Напомним, ранее НАБУ провело обыски в связи с вымогательством за закрытие дела в ГБР.

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Теги: Владимир Зеленский, ГБР, обыски, коррупция
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Комментариев (3)
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Путин_xyйло    03.12.2019, 11:38
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Он раньше Трубе замом или кумом стал?
ЗаУкраїну    03.12.2019, 11:25
Оценка:  -6
ЗаУкраїну
ПОДСТАВИЛИ трубу, однозначно. Он за сраного кума отвечать не должен.
Путин_xyйло    03.12.2019, 11:37
Оценка:  +3
Путин_xyйло
А кто же это сделал-то?!!
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