Супруга редактора "Лиги смеха" оказалась хозяйкой отеля в Крыму – СМИ

Лариса Чивурина через несколько компаний, зарегистрированных на Кипре, владеет пансионатом “Севастополь“ в Ялте.

Лариса Чивурина, жена редактора украинского шоу “Лига смеха“ и бывшего КВН-щика Андрея Чивурина, через несколько кипрских компаний по состоянию на декабрь 2019 года является владелицей отеля в аннексированном Россией Крыму, нарушая при этом санкции Евросоюза и Украины.

Об этом идет речь в масштабном расследовании телеканала “Настоящее время“ и антикоррупционного проекта “Муниципальный сканер“, получившее название “Крымский архив“.

В схеме владения отелем участвует британский филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon (депозитарный банк не предоставляет розничные финансовые услуги, но хранит ценные бумаги клиентов и управляет их финансовыми активами – ред.). Поэтому крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции.

Так по данным журналистов, Лариса Чивурина через несколько компаний, зарегистрированных на Кипре, владеет пансионатом “Севастополь“ в Ялте. Эти же компании связаны с крупной строительно-девелоперской компанией “ТММ“, где Чивурина занимает должность финансового директора.

ООО “Пансионат “Севастополь“ был зарегистрирован в российском реестре в августе 2016 года и на 1% принадлежит директору Виктору Лактионову, а его остальные 99% принадлежат кипрской TMM Real Estate Development Public Limited.

Эта компания на 13,11% принадлежит британской BNY (Nominees) Limited, зарегистрированной в Лондоне. Она предлагает банковские и инвестиционные услуги и является дочерним предприятием нью-йоркского The Bank of New York Mellon, Inc. – крупнейшего в мире депозитарного банка.

В BNY Mellon журналистам ответили, что лишь управляют активами от имени своих клиентов, но отказались комментировать вопросы, связанные с компанией “ТММ“ и возможным нарушением санкций.

Еще 86,88% TMM Real Estate Development Public Limited контролирует другая кипрская компания TMM Holdings Limited. Остальное поровну разделено между шестью сотрудниками украинской “ТММ“.

В то же время 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, а еще по 2,83% акций контролируют замгендиректора украинской “ТММ“ по правовым вопросам Юрий Исаев, директор киевского отделения “ТММ“ Павел Числовский и главный инженер киевской “ТММ“ Владимир Устинов.

Редакция “Настоящего Времени“ несколько недель пыталась добиться комментария от Чивуриной, но в пресс-службе заявляли, что “она еще не решила“. В пансионате “Севастополь“ разговаривать с журналистом НВ отказались. Власти Кипра на вопросы НВ о возможном нарушении санкций посоветовали обратиться к самим компаниям. Власти Великобритании и США к моменту публикации расследования свой ответ не прислали, уточнили журналисты..

