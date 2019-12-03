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Насильник Иванисов исключен из "Слуги народа"

Комментариев: 3
Об его исключении заявил глава парламента на утреннем заседании.
Роман Иванисов
Роман Иванисов
facebook.com/sluganarodu.ivanisov.153

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Народный депутат Роман Иванисов исключен из фракции “Слуга народа“. Об этом сегодня на утреннем пленарном заседании парламента объявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет УНН.

Согласно части ст. 60 Регламента ВРУ сообщаю, что депутатская фракция “Слуга народа“ на своем заседании 2 декабря 2019 года приняла решение исключить из состава депутатской фракции нардепа Романа Иванисова, - зачитал объявление Разумков.

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Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что уже третий народный депутат – Роман Иванисов – был исключен из “Слуги народа“, в партии продолжается чистка.

Причиной исключения Иванисова, по всей видимости, является ранее всплывшая информация о том, что Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

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После появления этой информации председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия обещал рассмотреть на фракции вопрос исключения Иванисова, если информация подтвердится.

Позднее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила факт осуждения и тюремного заключения Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней.

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Теги: Иванисов, Разумков, Слуга народа, судимость, Верховная Рада
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Комментариев (3)
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LERMI_    03.12.2019, 11:37
Оценка:  -1
LERMI_
скажи мені хто твій слуга і я скажу тобі хто ти
ЗаУкраїну    03.12.2019, 11:31
Оценка:  -4
ЗаУкраїну
И что?! Эта мразь будет и дальше нашим законодателем?!
ВосставшийИзБана    03.12.2019, 11:37
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ну вы же сделали это вместе!
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