В Харькове возле бутика повесили труп овцы с распоротым животом

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В Харькове у входа в магазин, который специализируется на продаже меха, обнаружили повешенную тушу овцы с распоротым животом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харькове.

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Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 3 декабря около 07:30. На улицу Маяковского выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции сейчас работают на месте происшествия.

Информация зарегистрирована в Едином учете Киевского отдела полиции. Все обстоятельства и личности злоумышленников устанавливаются.

Магазин находится на улице Маяковского 057.ua

Как сообщалось 3 декабря, на Волыни браконьеры прямо в вольере расстреляли 7 ланей.

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