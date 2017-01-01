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В Харькове возле бутика повесили труп овцы с распоротым животом

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ВНИМАНИЕ! Фото содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам с ослабленной психикой, беременным и несовершеннолетним.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
057.ua

В Харькове у входа в магазин, который специализируется на продаже меха, обнаружили повешенную тушу овцы с распоротым животом. 

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харькове.

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Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 3 декабря около 07:30. На улицу Маяковского выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции сейчас работают на месте происшествия.

Информация зарегистрирована в Едином учете Киевского отдела полиции. Все обстоятельства и личности злоумышленников устанавливаются.

Магазин находится на улице Маяковского
Магазин находится на улице Маяковского
057.ua

Как сообщалось 3 декабря, на Волыни браконьеры прямо в вольере расстреляли 7 ланей.

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Теги: животные, овца, Харьков, убийство
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