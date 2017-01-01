Авария танкера в Одессе: владелец пообещал убрать судно до конца года

Судно Delfi числится за компанией Фактор групп лимитед, которая находится в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы.

Вышел на связь владелец танкера Delfi, который в конце ноября сел на мель в Одесском заливе. Об этом сказал и.о. начальника Одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) Денис Карпов, сообщает Думская во вторник, 3 декабря.

Читай также: Крушение танкера в Одессе: Опубликована полная хронология ЧП

По его словам, 29 ноября от судовладельца пришло письмо, в котором тот подтвердил, что сможет поднять судно собственными силами до конца этого года.

Также отмечается, что за 45 лет этот танкер сменил несколько названий, флагов и владельцев.

Читай также: На севшем на мель танкере в Одессе появились надписи

"Сейчас Delfi числится за компанией Фактор групп лимитед, которая формально находится в Харькове и принадлежит некоему Джавадову Шамсаддину Али Оглы. До этого директором и собственником числился одессит Михашонок Владимир Валерьевич, а юридический адрес был Одесса, Лидерсовский бульвар, 19", – говорится в сообщении.

Напомним, стало известно состояние моряков из перевернувшегося танкера в Одессе. У двух моряков зафиксировано переохлаждение.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram