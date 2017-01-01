В половине Одессы пропало водоснабжение

Технические проблемы постепенно устраняют.

Без воды оставались Приморский и Малиновский районы Одессы depositfiles.com

Читай также: Министр рассказала, как обеспечить Донбасс пресной водой

В Одессе, 3 декабря, половина города остались без водоснабжения из-за аварии на сетях Одессаоблэнерго.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе филиала Инфоксводоканал, передает Facenews.

В связи с аварийной ситуацией на кабельных каналах энергопоставляющей компании Одессаоблэнерго обесточены все вводы на насосную станцию Главная и здание водоканала.

"Поэтому полностью отсутствует водоснабжение в Приморском и Малиновском районах города, также нет телефонной связи с колл-центром предприятия Инфоксводоканал", - рассказали в пресс-службе.

Читай также: Природа протестует: В Крыму пересохло Симферопольское водохранилище

Местное издание Думская уточняет, что без воды оставались Приморский и Малиновский районы Одессы. По состоянию на 11:30 энергоснабжение "Водоканала" было восстановлено.

"Насосную станцию "Главная" уже запустили, однако вода в домах жителей Приморского и Малиновского районов появится лишь через несколько часов. Водоснабжение будет восстанавливаться по мере заполнения системы", - сообщили в "Инфоксводоканале".

Как сообщалось 27 ноября, в Днепропетровской области критическая ситуация с теплом и водоснабжением.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram