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Как морская пехота готовится отражать наступление врага - ООС

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Украинские военные провели очередные учения.
Как морская пехота готовится отражать наступление врага - ООС
Как морская пехота готовится отражать наступление врага - ООС
ООС

В Донецкой области морские пехотинцы провели учения в понедельник, 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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“Штормовые береты отработали практическую стрельбу из штатного оружия, стрельбу из вооружения боевых машин пехоты и вождения техники в сложных. Тренировки проводились и ночью“ - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель учений, цель занятий заключалась в овладении навыками ведения боя в наступлении и обороне. В частности, военнослужащие учились наблюдать за полем боя, обнаруживать цели, определять приоритеты, а также совершенствовали свои навыки в стрельбе.

Во время маневров военные хорошо справились с “уничтожением“ ростовых целей и огневых точек противника. Наводчики-операторы справились с довольно сложной задачей и поразили все без исключения мишени. Поэтому, по оценкам командования, выполнили данное упражнение на “отлично“, - отметил командир штормовых беретов

Напомним, во Львов доставили 13 раненых бойцов из зоны ООС.

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Теги: ООС, учения, Украина, военные, морская пехота
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