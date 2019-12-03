Вещдоки на хранении: ГПУ отвергла фейк о возвращенных из РФ кораблях
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Россия передала Украине захваченные военные корабли в рамках решения Международного трибунала по морскому праву. Об этом в интервью “BBC Україна“ рассказал главный военный прокурор Виктор Чумак.
По его словам, Россия пыталась представить возврат кораблей как передачу на ответственное хранение вещественных доказательств в рамках возбужденного в РФ уголовного дела. Однако Украина на такой вариант не согласилась.
И они передавались в рамках решения Международного трибунала ООН по морскому праву, – сказал он.
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Чумак сообщил, что корабли были приняты “в очень плохом состоянии“, и по этому факту будет открыто уголовное производство о хищении.
По его словам, военные прокуроры обязательно должны были осматривать военные корабли.
Более того, скажу вам, что военные прокуроры участвовали в передаче этих кораблей, мы это все контролировали, - говорит он.
Напомним, 18 ноября 2019 года украинские катера “Никополь“, “Бердянск“ и буксир “Яны Капу“, захваченные Россией, были переданы обратно Украине. При этом официальные власти РФ утверждали, что корабли переданы Украине “на ответственное хранение“ как улики в уголовном деле.
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