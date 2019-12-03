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Под НБУ протестуют металлурги

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Работники металлурги требуют повышения заработной платы.
Под НБУ протестуют металлурги
© apostrophe.ua
Фото 1/9
  • Большинство из участников митинга одеты в оранжевые жилеты.
  • Большинство из участников митинга одеты в оранжевые жилеты.
  • Большинство из участников митинга одеты в оранжевые жилеты.
  • Большинство из участников митинга одеты в оранжевые жилеты.
  • Большинство из участников митинга одеты в оранжевые жилеты.
  • Большинство из участников митинга одеты в оранжевые жилеты.
  • Большинство из участников митинга одеты в оранжевые жилеты.
  • Большинство из участников митинга одеты в оранжевые жилеты.
  • Большинство из участников митинга одеты в оранжевые жилеты.
Под НБУ протестуют металлурги
Большинство из участников митинга одеты в оранжевые жилеты.
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В Киеве под стенами Национального банка Украины 3 декабря проходит акция протеста металлургов, которые требуют повышения заработной платы.

Об этом сообщает "Апостроф".

Среди собравшихся много работников Никопольского завода феррославов. Всего протестующих насчитывается около 700 людей.

"При этом в НБУ отмечают, что акции под стенами ведомства кто-то заказал и платит их участникам от 400 до 500 гривен", - уточняют журналисты.

Как сообщалось 27 ноября, в НБУ заявили, что их атакуют “титушки“ Коломойского.

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Теги: протестующие, НБУ, Киев
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