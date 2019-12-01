Ruxit: Пристайко ищет у НАТО помощь в выдворении РФ с Донбасса

На проходящем в Лондоне саммите НАТО будет поднят вопрос восточноевропейской безопасности.

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко во время переговоров на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне надеется на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью лондонским журналистам, пишет “Европейская правда“.

Я даже придумал слово - Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим, надеемся на это, - сказал Пристайко.

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Глава МИД намерен принять участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3-4 декабря.

В частности украинский дипломат поучаствует в панели “От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО“ вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским министром иностранных дел.

Напомним, юбилейный саммит НАТО проходит без участия Украины и других стран-партнеров Альянса. Кулеба объяснил, почему не приглашен Зеленский.

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