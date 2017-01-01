Аваков рассказал, что новым главой МВД может быть женщина

Время назначения и обстоятельства, при которых женщина может занять данный пост, Аваков не уточнил.

Глава МВД Арсен Аваков заявил о том, что в будущем главой его ведомства может стать женщина. Сроки и имя возможного кандидата Аваков не назвал. Об этом он сказал во время конференции Ассоциации работников правоохранительных органов, пишет РБК-Украина.

Я думаю, что может такое случиться, что у нас на одной из следующих конференций будет вас приветствовать министр внутренних дел женщина. Хорошо будет? Я считаю, что да - отметил Аваков

Напомним, Арсен Аваков на должности главы МВД находился на испытательном сроке.

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“Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал - реальные дела принесите нам до конца года - не будет, то мы всех уволим“, - отметил президент Зеленский.

Напомним, Аваков введет капелланов в Нацполицию. Капелланская служба внедрена уже в структуру Нацгвардии и Госпогранслужбы. Глава МВД считает, во время войны без этого никак.

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