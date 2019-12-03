Правительство Яценюка оказалось эффективнее, чем Гончарука - КИУ

Показатели Яценюка оказались вдвое выше, чем у действующего премьера.

Комитет избирателей Украины (КИУ) сравнил показатели эффективности действующего премьера Алексея Гончарука с Арсеном Яценюком. Об этом сообщает КИУ.

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“Что касается деятельности Кабинета Министров Украины, то во внимание был принят показатель успешности законодательных предложений правительства. За первые три месяца работы у Алексея Гончарука этот показатель составил 14%, у Арсения Яценюка - 26%“, - говорится в сообщении.

КИУ

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“Проанализированы такие статистические показатели как количество принятых законов, количество поданных законопроектов и количество проведенных пленарных заседаний. Результаты таковы: ВР IX созыва - принято 72 закона, подано 1193 законопроекты, проведено 39 пленарных заседаний; ВР VIII созыва - принято 60 законов, подано 1831 законопроект, проведено 28 заседаний“ - продолжили в КИУ.

КИУ

Напомним, стало известно, как нардепы ходили в Раду в ноябре. Самыми злостными прогульщиками оказались народные депутаты из партии Батькивщина.

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