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Правительство Яценюка оказалось эффективнее, чем Гончарука - КИУ

Комментариев: 13
Показатели Яценюка оказались вдвое выше, чем у действующего премьера.
Арсен Яценюк и Алексей Гончарук
Арсен Яценюк и Алексей Гончарук
Коллаж

Комитет избирателей Украины (КИУ) сравнил показатели эффективности действующего премьера Алексея Гончарука с Арсеном Яценюком. Об этом сообщает КИУ. 

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“Что касается деятельности Кабинета Министров Украины, то во внимание был принят показатель успешности законодательных предложений правительства. За первые три месяца работы у Алексея Гончарука этот показатель составил 14%, у Арсения Яценюка - 26%“, - говорится в сообщении.

КИУ

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“Проанализированы такие статистические показатели как количество принятых законов, количество поданных законопроектов и количество проведенных пленарных заседаний. Результаты таковы: ВР IX созыва - принято 72 закона, подано 1193 законопроекты, проведено 39 пленарных заседаний; ВР VIII созыва - принято 60 законов, подано 1831 законопроект, проведено 28 заседаний“ - продолжили в КИУ.

КИУ

Напомним, стало известно, как нардепы ходили в Раду в ноябре. Самыми злостными прогульщиками оказались народные депутаты из партии Батькивщина.

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Теги: арсен яценюк, Алексей Гончарук, КИУ
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Комментариев (14)
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ВладиславII    03.12.2019, 15:09
Оценка:  0
ВладиславII
Что они там курят такое забористое?!
Не смешно, блин...
Fon_Pascha    03.12.2019, 14:55
Оценка:  0
Fon_Pascha
ну так кролик умел воровать, а эти только учатся - не всегда получается
Woodbrother    03.12.2019, 14:28
Оценка:  -4
Woodbrother
Яценюк хорошообразованный и эффективный экономист. После разрухи януковича он буквально за месяцев шесть реанимировал экономику страны, наладил нормальное финансирование финансовой системы, обеспечил основы энергонезависимости. И все это а фоне агрессии россии.
Woodbrother    03.12.2019, 14:28
Оценка:  -4
Woodbrother
Как антикризисный менеджер- он просто супер .
asfd0    03.12.2019, 14:14
Оценка:  +3
asfd0
Ну так страна этому засранцу Яценюку досталась с работающей экономикой, долларом по 8 грн., без войны, было что грабить.
Woodbrother    03.12.2019, 14:29
Оценка:  -4
Woodbrother
asfd0 - ку ку дядя, после бегства януковича страна лежала в руинах. Одна из причин Майдана- полный развал всего и всея.
Света    03.12.2019, 14:49
Оценка:  +2
Света
Именно поэтому Яценюк мгновенно стал миллиардером и свалил из страны.
Fon_Pascha    03.12.2019, 14:54
Оценка:  0
Fon_Pascha
прикупив 11 объектов недвижимости в штатах
Путин_xyйло    03.12.2019, 14:57
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Fon_Pascha Как-то слабовато для "миллиардера"?
Путин_xyйло    03.12.2019, 14:59
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Все доллары по 8 Бандикович вывез на Ростов!
LERMI_    03.12.2019, 14:04
Оценка:  +1
LERMI_
навіть яйценюх ефективніший за зелуповський збрід!
Николай510    03.12.2019, 13:49
Оценка:  +1
Николай510
Фейк! Рассчитан на безграмотных людей!
Брюква_и_Клюква    03.12.2019, 14:13
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
А мне кажется, что сам Гончарук, человек без высшего образования, на посту премьера- это фейк.
Woodbrother    03.12.2019, 14:30
Оценка:  -1
Woodbrother
За то у Гончарука есть электросамокат, а у Яценюка его нет.
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