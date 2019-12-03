Какие регионы Украины еще не подключили к отоплению

Проблемы с отоплением существую на сегодняшний день в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской областях и в Киеве.

Проблемы с отоплением еще есть в нескольких областях Корреспондент.net

По состоянию на 3 декабря проблемы с отопительным сезоном зафиксированы в четырех областях, говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook во вторник, 3 декабря.

Читай также: Зеленский рассказал об интересном решении, которое снизит цену на газ вдвое На сегодняшний день на 100% подключены к отоплению 20 областей. В то же время по данным областных и Киевской городской государственных администраций проблемные вопросы с отоплением есть в таких регионах:

в Запорожской области - 2 учебных заведения на реконструкции - воспитанники посещают другие учреждения, сроки подключения 10 и 15 декабря;

в Кировоградской области - в Светловодске неотапливаемых 8 жилых домов и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 03-04.12.2019;

в Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 13 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения - 10.12.2019;

в Черниговской области - в Нежинском районе не отапливаются 6 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения - 03.12.2019;

в Киеве - неотапливаемых 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 06.12.2019.

Отопительный сезон: Минрегион назвал проблемные области.