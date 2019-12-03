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Создатель Монобанка рассказал, как случайно встретился в раздевалке с Зеленским

Комментариев: 1
Фото с президентом Гороховский не сделал, так как "было неловко" .
Олег Гороховский
Олег Гороховский
Фейсбук

Один из создателей Монобанка Олег Гороховский рассказал, как случайно встретился в раздевалке спортзала с президентом Зеленским. Об этом он написал в Facebook.

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“Повернулся на шум и даже не поверил своим глазам. Президент Зеленский без охраны и понтов спокойно переодевается в соседнем шкафчике. Мило поболтали с Президентом пока он переодевался и я пошёл работать, а он в душ“ – написал Гороховский.

Гороховский поделился деталями встречи
Гороховский поделился деталями встречи
Фейсбук

Ранее Зеленский объяснил свое стремление наладить диалог с Путиным. Без такого диалога невозможно будет решить проблему прекращения войны и возвращения оккупированных территорий.

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Теги: Олег Гороховский, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    03.12.2019, 14:19
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
А что же неловко? Небось, голенькие оба были?
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