Создатель Монобанка рассказал, как случайно встретился в раздевалке с Зеленским
Один из создателей Монобанка Олег Гороховский рассказал, как случайно встретился в раздевалке спортзала с президентом Зеленским. Об этом он написал в Facebook.
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“Повернулся на шум и даже не поверил своим глазам. Президент Зеленский без охраны и понтов спокойно переодевается в соседнем шкафчике. Мило поболтали с Президентом пока он переодевался и я пошёл работать, а он в душ“ – написал Гороховский.
Ранее Зеленский объяснил свое стремление наладить диалог с Путиным. Без такого диалога невозможно будет решить проблему прекращения войны и возвращения оккупированных территорий.
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