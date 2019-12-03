Таксисты пришли на помощь коллеге и спасли его от смерти в Сумской области

Пострадавший таксист успел передать сигнал тревоги диспетчеру.

Один из таксистов, который спас коллегу Скриншот

В Сумской области недалеко от города Шостка произошло нападение на таксиста который перевозил двух мужчин и женщину. Группа злоумышленников попросила водителя остановиться, после чего совершила нападение с ножом, пишет ТСН.

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Таксисту целились ножом в горло, однако он схватился руками за лезвие и успел предоствратить удар. Нападавшие усадили пострадавшего на заднее сидение и попытались скрыться. Побег не удался, так как на место происшествия съехались остальные таксисты.

Коллеги пострадавшего обезвредили нападавших и передали их полиции.

“Кто как сумел подать, кто на телефон позвонил, выскочил из машины, кто как. Приезжаем - принимаем меры, как говорится, принимаем бой“, - рассказал один из таксистов

Ранее во Львове пьяный пассажир чуть не зарезал таксиста.

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