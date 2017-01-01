Названы сроки увольнения главы ГБР Трубы

Сегодня парламент принял законопроект, который дает возможность досрочно увольнять главу ГБР и его заместителей.

Прекращение полномочий главы Госбюро расследований Романа Трубы и его заместителей состоится сразу же после вступления в силу принятого во вторник, 3 декабря, Верховной Радой закона. Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина.

Также нардеп спрогнозировал сроки увольнения нынешнего главы Госбюро Романа Трубы.

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"Если прогнозировать, когда это может произойти - это несколько дней - это необходимо Верховной Раде для того, чтобы отработать закон. Он достаточно большой. После этого председатель ВР подписывает, закон направят на подпись президента, а затем обрабатывается Офисом президента и происходит подпись. Но мы все заинтересованы в том, чтобы этот закон был подписан как можно быстрее", - добавил он.

Нардеп также прокомментировал изменения в законе. По его словам, независимость ГБР усилится с привлечением международных экспертов к конкурсу на должность директора бюро.

Также он отметил, что законы должны в первую очередь исправлять коррупционные факторы.

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"Предыдущий директор ГБР избирался девятью лицами от правительства, президента и ВР. Там не было представителей международных экспертных организаций, тогда как в этой комиссии уже обязательно будут такие представители, которые смогут оценивать кандидатуры, которые будут поступать на конкурс. Я думаю, что это то, что повысит независимость этого органа и кандидатов, которые будут рассматриваться", - заявил Монастырский.

Как сообщалось 28 ноября, Труба сознался, что знаком с Богданом около 20 лет.

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