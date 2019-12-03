В Харькове повесили гранату на двери офиса политпартии

Дверь в офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" облили красной краской.

В Харькове неизвестные облили красной краской офис партии “Оппозиционной платформы – За жизнь“ (ОПЗЖ). Также хулиганы примотали скотчем гранату к входной двери политсилы.

Об этом сообщил замглавы областной организации ОПЗЖ Василий Россихин, передает “Интерфакс-Украина“.

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“Работники, которые пришли в офис около 09:00, обнаружили, что он облит красной краской и на входе скотчем примотана граната. Это уже десятая провокация против нас за последние 3 месяца и четвертая - за последнюю неделю. Но раньше ограничивались только краской. Граната - впервые. Это политика запугивания“, - сказал Россихин.

На место инцидента вызвали полицию и пиротехников. По состоянию на 12:30 офис ОПЗЖ возобновил работу в обычном режиме.

На место была вызвана полиция и пиротехники Суспільне.Харків

Как сообщалось 30 июня, в Харькове произошло очередное нападение на приемную партии Бойко.

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