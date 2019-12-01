Между членством и ничем: В НАТО высказались об отношениях с Украиной

В Альянсе считают, что Украина должна ценить все стадии на пути к членству.

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Украина и Грузия должны стремиться к членству в НАТО, но также им следует ценить “промежуточные стадии“ на пути к этому членству. Такое мнение высказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции NATO Engages, которая проходит в преддверии встречи лидеров Альянса в Лондоне, пишет “Европейская правда“.

Комментируя перспективы дальнейших отношений с НАТО, генсек подчеркнул, что решение о членстве Украины остается неизменным.

НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлен четкий таймлайн относительно вступления. Сейчас наша задача – найти, как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению, - заявил он.

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Генсек подчеркнул, что существуют промежуточные этапы сотрудничества с Альянсом, которые Киев и Тбилиси также должны ценить:

Есть много (стадий – ред.) между полным “членством“ и “ничем“. И поэтому важно проводить реформы, - отметил Столтенберг.

Напомним, юбилейный саммит НАТО проходит без участия Украины и других стран-партнеров Альянса. Кулеба объяснил, почему не приглашен Зеленский.

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