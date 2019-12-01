Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Между членством и ничем: В НАТО высказались об отношениях с Украиной

Комментариев: 0
В Альянсе считают, что Украина должна ценить все стадии на пути к членству.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Фейсбук НАТО

Читай также: Глава НАТО объяснил позицию альянса о том, что Россия - “не враг“

Украина и Грузия должны стремиться к членству в НАТО, но также им следует ценить “промежуточные стадии“ на пути к этому членству. Такое мнение высказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции NATO Engages, которая проходит в преддверии встречи лидеров Альянса в Лондоне, пишет “Европейская правда“.

Комментируя перспективы дальнейших отношений с НАТО, генсек подчеркнул, что решение о членстве Украины остается неизменным.

НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлен четкий таймлайн относительно вступления. Сейчас наша задача – найти, как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению, - заявил он.

Читай также: Пристайко ищет у НАТО помощь в выдворении РФ с Донбасса

Генсек подчеркнул, что существуют промежуточные этапы сотрудничества с Альянсом, которые Киев и Тбилиси также должны ценить:

Есть много (стадий – ред.) между полным “членством“ и “ничем“. И поэтому важно проводить реформы, - отметил Столтенберг.

Напомним, юбилейный саммит НАТО проходит без участия Украины и других стран-партнеров Альянса. Кулеба объяснил, почему не приглашен Зеленский.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Украина-НАТО, Грузия, Лондон, Столтенберг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь