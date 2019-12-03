В Запорожье вору устроили самосуд

Люди решили наказать вора, грабившего бабушек.

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В Хортицком районе Запорожья горожане наказали мужчину, который обворовывал пенсионерок.

Видео инцидента обнародовали в Telegram-канале its_zp.

На городском рынке в районе Бабурки карманник обворовывал пожилых женщин. Граждане задержали преступника и провели с ним "воспитательную" беседу. По словам 41-летнего Виталия, он работает на стройке, а деньги ему были нужны на подарок для его жены.

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Как сообщалось 7 октября, киевляне поймали и жестко наказали автовора.

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