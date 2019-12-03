В Белой Церкви женщина натравила пса на людей

Семья с детьми проходила мимо пьяной женщины с собакой.

В городе Белая Церковь в Киевской области на бульваре Княгини Ольги женщина натравила своего пса бойцовской породы на прохожих. Она предстанет перед судом.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

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Супруги с детьми проходили мимо местной жительницы, которая выгуливала свою собаку без намордника. Между людьми произошла словесная перепалка. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, она сначала нанесла металлической палкой удары по голове прохожей. Затем скомандовала “фас“ своей собаке, которая набросилась на потерпевшую.

Нападавшая продолжала бить палкой женщину и выкрикивать нецензурную брань. Мужчина кинулся спасать свою жену, ему удалось оттащить разъяренное животное.

37-летняя пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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27-летней жительнице Белоцерковского района объявлено о подозрении. Досудебное расследование завершено и дело с обвинительным актом направлено в суд. Ей грозит уплата штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Дальнейшая судьба пса не уточняется kv.npu.gov.ua

Как сообщалось 12 августа, хозяин ротвейлера, убившего девушку, получил срок условно.

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