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"Мандат не заберем": Арахамия рассказал о судьбе Иванисова

Комментариев: 5
По словам главы фракции, власти не имеют право на изъятие мандата у насильника Иванисова.
Глава фракции прокомментировал исключение Иванисова
Глава фракции прокомментировал исключение Иванисова
Скриншот

Глава фракции СН Давид Арахамия рассказал о судьбе нардепа Романа Иванисова, который имеет судимость за изнасилование. Иванисова сегодня исключили из фракции.

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По словам Арахамии, сейчас руководство фракции занимается документальным оформлением исключения Иванисова из ее состава.

“Мы его исключили, решили принципиально, но чтобы сделать это документально, чтобы не было никаких юридических претензий" - подчеркнул он.

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По мнению главы фракции, власти не имеют права на изъятие мандата у нардепа Иванисова. Также Арахамия прокомментировал больничный данного нардепа. Арахамия не знает, по какой причине Иванисов оформил больничный лист.

Напомним, нардеп Роман Иванисов отбывал срок за изнасилование. В связи с этим он был исключен из фракции Слуга народа.

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Теги: Иванисов, Арахамия, мандат
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Комментариев (5)
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Letohradek    03.12.2019, 16:14
Оценка:  +1
Letohradek
Зэбилы, кого вы навыбирали во власть??? Недалекие, ВАМ не стыдно?
Peyot    03.12.2019, 16:13
Оценка:  +1
Peyot
ну тоесть типа наказали но зп в конверте платить будут а он будет голосовать за все законы кремлевских клоунов!
VVTF2wtf_uebok    03.12.2019, 15:47
Оценка:  -2
VVTF2wtf_uebok
Епало у этого додика, очень похоже на Авакяновское)))
ВосставшийИзБана    03.12.2019, 15:45
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А вы его и из "партии" своей исключите и из списков. И пусть его лишает мандата ЦИК.
ВосставшийИзБана    03.12.2019, 15:46
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А то получается что купленный мандат возврату не подлежит.
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