"Мандат не заберем": Арахамия рассказал о судьбе Иванисова

По словам главы фракции, власти не имеют право на изъятие мандата у насильника Иванисова.

Глава фракции СН Давид Арахамия рассказал о судьбе нардепа Романа Иванисова, который имеет судимость за изнасилование. Иванисова сегодня исключили из фракции.

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По словам Арахамии, сейчас руководство фракции занимается документальным оформлением исключения Иванисова из ее состава.

“Мы его исключили, решили принципиально, но чтобы сделать это документально, чтобы не было никаких юридических претензий" - подчеркнул он.

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По мнению главы фракции, власти не имеют права на изъятие мандата у нардепа Иванисова. Также Арахамия прокомментировал больничный данного нардепа. Арахамия не знает, по какой причине Иванисов оформил больничный лист.

Напомним, нардеп Роман Иванисов отбывал срок за изнасилование. В связи с этим он был исключен из фракции Слуга народа.