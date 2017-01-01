Нардепа Соломчука уволили: Арахамия и Мосийчук назвали причины

Соломчук уволен с поста замглавы фракции Слуга народа.

Во вторник, 3 декабря, с должности замглавы фракции Слуга народа был отстранен нардеп Дмитрий Соломчук. Об этом с трибуны ВР сказал спикер Дмитрий Разумков, пишет Укринформ.

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“Согласно части 2 статьи 60 закона “О Регламенте Верховной Рады Украины“ сообщаю об освобождении народного депутата Украины Соломчук Дмитрия Викторовича от исполнения обязанностей заместителя председателя депутатской фракции политических партий “Слуга народа“ - заявил он.

Почему уволен Соломчук - комментарий Давида Арахамии

Увольнение Соломчука Арахамия объяснил низким качеством работы. По словам главы фракции, это было его решение.

Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой и мы решили оптимизировать количество групп: у нас есть 15 — сделать 14 - подчеркнул Арахамия

Почему уволен Соломчук - комментарий Игоря Мосийчука

По мнению экс-нардепа Игоря Мосийчука причиной увольнения Соломчука стало то, что именно он рекомендовал СН оскандалившихся Романа Иванисова и Сергея Литвиненко.

Комментарий Игоря Мосийчука Скриншот

Напомним, нардеп Роман Иванисов отбывал срок за изнасилование. В связи с этим он был исключен из фракции Слуга народа.